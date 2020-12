Heute tritt die umstrittene Kreuzpflicht für Landesbehörden in Bayern in Kraft. Ministerpräsident Söder hat verordnen lassen, dass künftig in allen Dienstgebäuden des Freistaates ein Kreuz im Eingangsbereich hängen muss.

