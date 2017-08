Die Rettung am Super-Samstag

Gäbe es in der Leichtathletik Medaillen für besonders schöne Satzkonstruktionen, der Speerwerfer Thomas Röhler aus Jena wäre ein erster Anwärter auf Gold. Dicht gefolgt vom deutschen Sportdirektor Idriss Gonschinska. Olympiasieger Röhler verpasste bei der WM in London am Samstag beim Sieg seines Offenburger Kollegen Johannes Vetter eine Medaille um magere sechs Zentimeter. „Es kommt auf wenige Grad in den Winkeln der Körperposition an“, sagte Röhler anschließend. „Und auf dem Körper steckt dann auch noch ein Kopf.“ Körper und Kopf, beide in Topform zu haben bei so einer WM, das ist die hohe Kunst des Spitzensports.