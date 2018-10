Löw verneint Druck und setzt auf Bayern-Block

Der Bundestrainer blendet wie auch seine Spieler die Gefahr in dem neu geschaffenen Wettbewerb weitgehend aus. "Man will aus dieser Gruppe A nicht unbedingt absteigen. Wichtiger ist die Qualifikation für die EM 2020, die im März beginnt. Und die werden wir schaffen", sagte Löw: "In erster Linie wollen wir diese Gruppe gewinnen. Man sollte das nicht so hoch hängen." Dennoch entscheidet das 41. Duell mit dem Nachbarn Niederlande maßgeblich mit darüber, ob der Bundestrainer seinen Neustart nach der WM-Blamage in Russland ohne Störfeuer und neue Zukunftsdebatten fortführen kann.