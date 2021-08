Heiko Maas bittet in Taschkent um Unterstützung bei den Evakuierungseinsätzen. Es gebe Bemühungen, die wichtigen internationalen Player an den Tisch zu bekommen, so Maas.

