Maas warnt vor Klimakriegen

Außenminister Heiko Maas hat in der UN-Generaldebatte in New York vor Klimakriegen gewarnt. Der Klimawandel sei immer öfter eine Frage von Krieg und Frieden, so Maas.

Beitragslänge: 1 min Datum: 26.09.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.09.2020