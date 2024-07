Historischer Machtwechsel in Großbritannien

von Yacin Hehrlein 05.07.2024 | 12:00 |

Mehr als 14 Jahre waren die konservativen Tories in Großbritannien an der Macht. Das ist nun vorbei. Die Labour-Partei siegte bei der Parlamentswahl mit klarem Vorsprung. Tories-Chef Sunak will nun auch als Parteichef abtreten.