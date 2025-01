Magdeburg : Sechstes Todesopfer nach Anschlag

06.01.2025 | 14:00 |

In Magdeburg ist die Anzahl der Todesopfer auf sechs angestiegen - eine 52-jährige Frau erlag ihren Verletzungen. Die Zahl der Verletzten stieg in den letzten Tagen auf fast 300 an.