Anschlag auf Weihnachtsmarkt : Magdeburg: Pressekonferenz der Ermittler

21.12.2024 | 17:27 |

Am Freitagabend ist ein Mann mit dem Auto in eine Menschenmenge auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt gefahren. Was die Ermittler zu dem Anschlag sagen, sehen Sie hier.