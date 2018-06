DLV-Team: Ausnahmesituation durch Magen-Darm-Virus

Alle seit den Ausbrüchen der Erkrankungen, die zum Teil auf das Norovirus zurückzuführen sind, ankommenden Athleten sind und werden in anderen Hotels untergebracht. "Es ist eine Ausnahmesituation, in der Krisenmanagement erforderlich ist. Es ist keine normale WM", sagte Cheftrainer Idriss Gonschinska. "So lange die Wettbewerbe laufen, werden wir alles versuchen. Ich glaube noch an unsere Chancen."