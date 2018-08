Nachrichten | heute - "Lübeck: Man weiß nur wenig"

Fest steht, dass es bei der Messerattacke in einem Bus in Lübeck acht Verletzte gegeben hat. Der Täter ist in Gewahrsam. Die Polizei möchte aber zur Identität und Herkunft noch keine Angaben machen, so ZDF-Korrespondentin Heike Kruse.