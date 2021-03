In der Maskenaffäre der Union läuft am frühen Freitagabend die Frist der Fraktionsführung an die Abgeordneten zur Abgabe einer Art Ehrenerklärung ab. Dazu ZDF-Korrespondent Theo Koll.

1 min 1 min 12.03.2021 12.03.2021 Video verfügbar bis 12.03.2022 Video herunterladen