Tausende erinnern in Bosnien-Herzegowina an das Srebrenica-Massaker. Vor 26 Jahren wurden in der Stadt mehr als 8.000 männliche Muslime von bosnisch-serbischen Truppen ermordet.

