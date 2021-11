Landesregierung will Frauentag als Feiertag

Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern will einen weiteren gesetzlichen Feiertag einführen: den Internationalen Frauentag am 8. März. Diesen gibt es bisher nur in Berlin.

