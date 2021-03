Um das Verkehrschaos in Mexiko-Stadt zu entlasten, wird die erste Seilbahn in Betrieb genommen. Vor allem Bewohner an den schwer zugänglichen Hängen profitieren davon.

