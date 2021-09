Am Rio Grande in Texas harren derzeit mehr als 10.000 Migranten aus. Die US-Regierung will nun ihre Abschiebung beschleunigen und mehr Flugzeuge sowie Grenzbeamte einsetzen.

1 min 1 min 19.09.2021 19.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 19.09.2022 Video herunterladen