Beim Buchen von Mietwagen am Urlaubsort müssen Verbraucher aktuell tief in die Tasche greifen – wenn sie überhaupt ein Auto bekommen. Frank Bethmann an der Börse hat mehr Details.

1 min 1 min 17.05.2021 17.05.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 17.05.2022 Video herunterladen