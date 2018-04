Mit Trapp im Tor gegen Frankreich

Auch die eigene Marschroute soll etwas anders aussehen als bei der unspektakulären England-Nullnummer. "Wir wollen selbst offensiver spielen und uns besser in Szene setzen", sagte der Bundestrainer, der grundsätzlich aber an seinem Experimentierkurs festhalten will. "Ergebnisse sind nicht das Wichtigste. Ich möchte ein bisschen Fehlerkultur zulassen. Fehler passieren, damit man daraus lernen kann", so Löw für den nur die WM die Messlatte ist. Dafür nimmt er auch ein geringeres Zuschauerinteresse, wie es sich bei bislang nur 30.000 verkauften Tickets in Köln andeutet, in Kauf.