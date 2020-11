Der US-Pharmakonzern Moderna will eine Zulassung für seinen Corona-Impfstoff in der EU beantragen. Parallel soll ein Antrag auf Notfall-Zulassung in den USA gestellt werden.

1 min 1 min 30.11.2020 30.11.2020 Video verfügbar bis 30.11.2021 Video herunterladen