Mogadischu: Mindestens 85 Tote

Bei dem Selbstmordanschlag in Somalias Hauptstadt Mogadischu ist die Zahl der Toten auf mindestens 85 gestiegen. Der Attentäter hatte sich am Samstag auf einer der belebtesten Kreuzungen in Mogadischu in einem Lastwagen in die Luft gesprengt.