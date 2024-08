Mutmaßliche Messerattacke : 26-Jähriger in Moers von Polizei erschossen

28.08.2024 | 09:20 |

In Moers, in Nordrhein-Westfalen, hat die Polizei am Dienstagabend einen 26-Jährigen erschossen. Er soll Passanten bedroht und mit zwei Messern auf die Beamten losgegangen sein.