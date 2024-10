Strände in Sydney : Mysteriöse Kugeln in Australien angespült

16.10.2024 | 13:07 |

In Sydney in Australien sind an mehreren Stränden mysteriöse schwarze Kugeln angeschwemmt worden. Woher die Objekte stammen, ist noch unklar. Die Umweltbehörde sammelte Proben.