DFB-Elf zuversichtlich vor Viertelfinale

von Boris Büchler 02.07.2024 | 17:00 |

Am Freitag steht für die deutsche National-Elf das nächste Spiel gegen Spanien an. Die Stimmung im Team ist vor dem Spiel in drei Tagen durchaus selbstbewusst und zuversichtlich.