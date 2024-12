Beratungen zur Ukraine : Treffen der Nato-Außenminister in Brüssel

03.12.2024 | 13:00 |

Die Nato-Außenminister beraten am heutigen Dienstag in Brüssel über die Lage in der Ukraine. Nato-Chef Rutte sagte, dass das Bündnis mehr tun müsse, um das Land zu unterstützen.