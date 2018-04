Nachrichten | heute - Nawalny wieder freigelassen

Der Kreml- Kritiker Nawalny ist nach Stunden in Polizeigewahrsam wieder auf freiem Fuß. Ihm war vorgeworfen worden, zur Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen aufgerufen zu haben. Nawalny will bei der Präsidentenwahl im März gegen Putin antreten.