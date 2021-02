In Russland planen Anhänger von Kremlkritiker Nawalny eine neue Protestaktion. Die Menschen sollen sich am Abend vor ihren Wohnhäusern versammeln und Taschenlampen in die Höhe halten.

