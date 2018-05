Nachrichten | heute - Neue Details zu texanischem Amoklauf

Im Fall des Amokschützen von Texas ist ein Versäumnis der Luftwaffe bekannt geworden. Sie hatte die Akte des ehemaligen Soldaten nicht an das FBI weitergegeben. Darin war seine Gewalttätigkeit dokumentiert. So konnte er in den Besitz von Waffen kommen.