Niedersachsen: Neuwahlen im Oktober

Am 15. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Der Grund für die Neuwahlen: Der überraschende Wechsel der Grünen-Abgeordneten Twesten zur CDU, durch den die rot-grüne Landesregierung die Mehrheit in Hannover verloren hat.