Nach drei Nächten in einem eingeschneiten Pub in Nordengland konnten rund 60 Gäste wieder abreisen. Durch den Schneesturm Arwen waren sie nach einem Konzert in dem Pub gestrandet.

Videolänge: 1 min Datum: 30.11.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 30.11.2022 Video herunterladen