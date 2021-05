Ein Gericht in Texas hat den Insolvenzantrag der Waffenlobby NRA abgelehnt. Durch den Antrag versuche die NRA, einem anderen Gerichtsverfahren in New York zu entgehen.

