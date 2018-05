Nachrichten | heute - Österreich: Kampf ums Kanzleramt

ÖVP-Chef Kurz gilt bei der Parlamentswahl in Österreich am Sonntag als Favorit für das Kanzleramt. Dem amtierenden Kanzler Kern von der SPÖ droht der Gang in die Opposition. Für die rechtspopulistische FPÖ wird ein Stimmenzuwachs erwartet.