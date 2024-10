Özdemir will Ministerpräsident werden

von J.-F. Fischer / A. Gürth 25.10.2024 | 17:00 |

Cem Özdemir will die Grünen in Baden-Württemberg als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen. Der amtierende Grünen-Ministerpräsident, Kretschmann, will 2026 nicht kandidieren.