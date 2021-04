In einem Meeresschutzgebiet bei Key Largo in Florida versteckt eine Tauchschule jedes Jahr bunte Ostereier in einem Riff. Der Erlös der Tickets geht an ein Kinderhilfsprojekt.

1 min 1 min 03.04.2021 03.04.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.04.2022 Video herunterladen