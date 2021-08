In Ostfriesland hat ein Sturm schwere Schäden angerichtet. In Großheide im Kreis Aurich seien 50 Häuser beschädigt worden, so die Feuerwehr. Umgestürzte Bäume beschädigten Stromleitungen.

