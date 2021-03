Als erstes Katholikenoberhaupt überhaupt reist Papst Franziskus in den Irak. In einer Videobotschaft erklärte er, er komme als Pilger der Hoffnung in das vom Krieg gezeichnete Land.

