Am dritten Tag seiner Irakreise feiert Papst Franziskus eine Messe in Erbil mit zehntausend Gläubigen. Zuvor betet er in Mossul für Opfer des Krieges gegen den Islamischen Staat.

