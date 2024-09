Profite von Bodenschätzen : Papst: Lokale Bevölkerung stärker beteiligen

In Papua-Neuguinea hat Papst Franziskus gefordert, dass die lokale Bevölkerung in Entwicklungsländern stärker von Bodenschätzen profitiert. Das Land ist reich an Gas und Kupfer.