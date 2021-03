Die Parlamentswahl in den Niederlanden endet heute. In Umfragen liegt die rechtsliberale Partei von Regierungschef Rutte vorne. Bei einem Sieg wäre es Ruttes vierte Amtszeit in Folge.

1 min 1 min 17.03.2021 17.03.2021 Video verfügbar bis 17.03.2022 Video herunterladen