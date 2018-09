Nachrichten | heute - Parteitag in China

In China hat der 19. Parteitag der Kommunistischen Partei begonnen. Rund 2300 Delegierte kommen in Peking zusammen, um Staats- und Parteichef Xi Jingping im Amt zu bestätigen. In seiner Eröffnungsrede erläuterte er seine Vision für Chinas Zukunft als …