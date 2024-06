Internationaler Wettbewerb : Pizza-Akrobatik in Argentinien

07.06.2024 | 09:00 |

In Buenos Aires traten Pizzabäcker aus über 14 Nationen in Freestyle-Akrobatik mit Pizzateig gegeneinander an. Sieger Maximiliano Mieres aus Argentinien zeigte die besten Tricks.