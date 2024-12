Bislang keine Einigung : Letzter Verhandlungstag für Plastikabkommen

01.12.2024 | 10:33 |

In Südkorea verhandeln 170 Staaten über ein Abkommen, um Plastikmüll zu reduzieren. Eine Einigung ist aber auch am letzten Verhandlungstag nicht in Sicht.