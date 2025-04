Rückgang bei Straftaten im Jahr 2024

von Nicole Diekmann 02.04.2025 | 12:00 |

In Deutschland gab es 2024 einen Rückgang an Straftaten, so die Polizeiliche Kriminalstatistik. Während die Anzahl der Drogendelikte gesunken ist, gab es jedoch mehr Gewalttaten.