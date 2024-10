Quantenrechenzentrum in Ehningen eröffnet

von J. Astaki-Bardeh / M. Schwarz 01.10.2024 | 17:00 |

In Ehningen bei Stuttgart wurde heute das erste Quanten-Rechenzentrum in Deutschland eröffnet. Diese werden benötigt, um in der Zukunft die Energieversorgung sicherzustellen.