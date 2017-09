Die weiteren deutschen Starter Nikias Arndt und Jasha Sütterlin belegten die Plätze 19 und 35. Damit blieb der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) erstmals seit den Titelkämpfen 2006 in Salzburg ohne Medaille in den Einzelzeitfahren. Die Hoffnungen ruhen nun auf den ab Freitag beginnenden Straßenrennen (im zdfsport.de-Livestream). Allerdings geht der BDR nach der krankheitsbedingten Absage von John Degenkolb im Männerrennen ohne festen Kapitän an den Start.



Ergebnisse

1. Tom Dumoulin (Niederlande) 44:41,00 Min.

2. Primoz Roglic (Slowenien) +57,79 Sek.

3. Christopher Froome (Großbritannien) +1:21,25 Min.

4. Nelson Oliveira (Portugal) +1:28,52

5. Wasil Kirjienka (Weißrussland) +1:28,75

6. Gianni Moscon (Italien) +1:29,49

7. Wilco Kelderman (Niederlande) +1:34,33

8. Rohan Dennis (Australien) +1:37,39

9. Tony Martin (Kreuzlingen/Schweiz) +1:39,88

10. Jan Tratnik (Slowenien) +1:43,45

...

19. Nikias Arndt (Bonn) +2:16,05

...

35. Jasha Sütterlin (Freiburg) +3:28,07