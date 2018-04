Nachrichten | heute - Straßenrennen: Titel-Hattrick für Peter Sagan

Der Slowake Peter Sagan hat als erster Radprofi zum dritten Mal in Serie den Weltmeistertitel im Straßenrennen gewonnen. Er siegte bei der WM in Bergen/Norwegen nach 267,5 km vor Alexander Kristoff (NOR) und Michael Matthews (AUS).