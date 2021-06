Im Bundestag findet die letzte Sitzungswoche in dieser Legislatur statt, in der Merkel die Fragen des Parlaments beantwortet hat. Sie appellierte an die Einhaltung der Corona-Regeln.

1 min 1 min 23.06.2021 23.06.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 23.06.2022 Video herunterladen