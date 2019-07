Auch 2019 sind die Lebensverhältnisse in Deutschland nicht gleich. Mit "einer Art Röntgenaufnahme der Republik" will eine Kommission dies nun ändern, so ZDF-Korrespondent Koll.

Beitragslänge: 2 min Datum: 10.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 10.07.2020