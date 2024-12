Angeschlagener Autobauer : Scholz spricht bei Ford-Betriebsversammlung

10.12.2024 | 07:56 |

Kanzler Scholz nimmt am heutigen Dienstag an der Betriebsversammlung von Ford in Köln teil und hält eine Rede. In Deutschland will der US-Autobauer 2.900 Stellen streichen.