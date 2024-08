Messerangriff in Solingen : Scholz: "Wir trauern um die Toten"

Nach der Messerattacke in Solingen zeigt sich Bundeskanzler Scholz bestürzt. "Wir trauern um die Toten. Wir bangen um die diejenigen, die noch um ihr Leben ringen in den Krankenhäusern", so der Kanzler.