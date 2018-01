Dreßen triumphiert auf der Streif

"Ich kann es gar nicht glauben", sagte Dreßen in der ARD. "Es war immer von klein auf mein Traum, ins Ziel zu fahren und in Führung zu liegen hier in Kitzbühel." Mit einer famosen Fahrt bei seinem erst zweiten Start auf der legendären Strecke in Tirol feierte er den größten Erfolg seiner noch jungen Karriere. "Ich hab es gar nicht glauben können. Ich habe gemeint, die wollen mich verarschen", so Thomas Dreßen über die Momente nach der Zieldurchfahrt vor Zehntausenden Fans. "Es ist einfach nur geil, es ist der Wahnsinn, das kann ich so sagen."