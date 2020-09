Kraft steht derweil nach seinem elften Karrieresieg dicht vor dem Triumph im Gesamtweltcup. Der 23-Jährige geht mit 86 Punkten Vorsprung auf den Polen Kamil Stoch, der Fünfter wurde, in den letzten Einzelwettbewerb der Saison am Sonntag - dort reicht ihm selbst bei einem Sieg Stochs Platz 17. Zuvor steht am Samstag (jeweils 10 Uhr im ZDF) ein Teamfliegen auf dem Programm. Im Skiflug-Weltcup ist Kraft der Sieg ebenfalls kaum mehr zu nehmen: Mit 92 Punkten Vorsprung auf Wellinger nimmt der Österreicher den letzten Wettkampf in Angriff.